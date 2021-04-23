Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают филологи

Это не только учителя литературы, русского и иностранного языков, но и сотрудники библиотек, исследователи, преподаватели, студенты, аспиранты профильных факультетов ВУЗов. Уже с самого утра они готовятся, но не к празднику, а к рабочим будням.

В самый разгар экзаменационной кампании, времени на поздравления остаётся совсем немного. Наш корреспондент Цагана Степанова готова познакомить нас с одним из представителей этой замечательной профессии в дневном выпуске «Вести Калмыкия»