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13 октября, 11:22
Новости

В нацмузее им. Н.Н. Пальмова открылсь выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Заслуженного деятеля искусств России и Калмыкии Анатолия Цебекова

В нацмузее им. Н.Н. Пальмова открылсь выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Заслуженного деятеля искусств России и Калмыкии Анатолия Цебекова

В музейной экспозиции представлены его личные вещи: концертный костюм, фотографии, документы, награды, дипломы, нотные тетради. Все это передала в музей семья музыканта. Кроме того, посетители увидели уникальные экспонаты - афиши, буклеты, программы с зарубежных гастролей хора.

Отметим, выставка продлится в течение месяца.

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