В нацмузее им. Н.Н. Пальмова открылсь выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Заслуженного деятеля искусств России и Калмыкии Анатолия Цебекова

В музейной экспозиции представлены его личные вещи: концертный костюм, фотографии, документы, награды, дипломы, нотные тетради. Все это передала в музей семья музыканта. Кроме того, посетители увидели уникальные экспонаты - афиши, буклеты, программы с зарубежных гастролей хора.

Отметим, выставка продлится в течение месяца.