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13 октября, 11:23
Новости

В Калмыкии завершен монтаж 36 комплексов фото и видеофиксации на дорогах федерального и регионального значения

В Калмыкии завершен монтаж 36 комплексов фото и видеофиксации на дорогах федерального и регионального значения

Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Данные с устройств будут передаваться на сервер Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Республике.

Всего в настоящее время на дорогах Калмыкии в круглосуточном режиме работают 105 комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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