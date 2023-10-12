В Калмыкии завершен монтаж 36 комплексов фото и видеофиксации на дорогах федерального и регионального значения

Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Данные с устройств будут передаваться на сервер Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Республике.

Всего в настоящее время на дорогах Калмыкии в круглосуточном режиме работают 105 комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.