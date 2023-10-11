Калмыкия начала первые прямые поставки баранины в Москву

Вся продукция - одного из ведущих фермерских хозяйств региона — племзавода «Улан Хееч». Как отметил врио министра сельского хозяйства республики Тимур Гаваев, это даёт ряд преимуществ для покупателей. Свежесть и качество мяса, а также отсутствие дополнительной наценки от посредников. По словам Гаваева, предприятие готово реализовать от 5 тонн в месяц.

В дальнейших планах — рассмотреть вопрос об открытии дополнительных точек продаж, уточнил врио министра. Сейчас поголовье племзавода составляет свыше 40 тыс. овец. Специализация предприятия — тонкорунное племенное овцеводство с развитым мясным скотоводством калмыцкой породы. Реализуя шерсть, овчину, баранину и племенное поголовье, хозяйство работает рентабельно.