В Национальном музее республики подвели итоги 2022 года

За 12 месяцев сотрудники галереи создали и экспонировали 36 стационарных и временных выставок – по 3 открытия в месяц. 20 передвижных экспозиций увидели зрители не только в районах республики, но и далеко за его пределами.



Самым впечатляющим проектом года стала выставка «Восток-арт» в рамках Гранта Президента России. Работы калмыцких художников побывали в Бурятии и Тыве. За пять месяцев её посетило свыше пятнадцати тысяч человек. Ну, и конечно же, отметили 150-летний юбилей основателя музея Николая Пальмова – провели конференцию, открыли выставку и вечер памяти.