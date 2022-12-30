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10 января, 12:01
Новости

В Национальном музее республики подвели итоги 2022 года

В Национальном музее республики подвели итоги 2022 года

За 12 месяцев сотрудники галереи создали и экспонировали 36 стационарных и временных выставок – по 3 открытия в месяц. 20 передвижных экспозиций увидели зрители не только в районах республики, но и далеко за его пределами.

Самым впечатляющим проектом года стала выставка «Восток-арт» в рамках Гранта Президента России. Работы калмыцких художников побывали в Бурятии и Тыве. За пять месяцев её посетило свыше пятнадцати тысяч человек. Ну, и конечно же, отметили 150-летний юбилей основателя музея Николая Пальмова – провели конференцию, открыли выставку и вечер памяти.

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