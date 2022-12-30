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10 января, 11:43
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Студент КалмГУ Николай Ливерко - участник всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Студент КалмГУ Николай Ливерко - участник всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Это один из флагманских проектов президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей», реализуемый при поддержке профильного министерства.

Николай участвовал в 2 направлениях: филология и педагогическое образование. Показав достойный уровень знаний, компетентность в выбранных категориях, по результатам отборочных испытаний первокурсник был приглашен на заключительный этап олимпиады. Он состоится уже в марте.

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