Студент КалмГУ Николай Ливерко - участник всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Это один из флагманских проектов президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей», реализуемый при поддержке профильного министерства.



Николай участвовал в 2 направлениях: филология и педагогическое образование. Показав достойный уровень знаний, компетентность в выбранных категориях, по результатам отборочных испытаний первокурсник был приглашен на заключительный этап олимпиады. Он состоится уже в марте.