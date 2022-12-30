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11 января, 07:32
Новости

Прокуратура РК проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 10 января на 95 км федеральной автодороги "Волгоград-Элиста"

Прокуратура РК проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 10 января на 95 км федеральной автодороги "Волгоград-Элиста"

По предварительной информации произошло столкновение движущегося легкового транспортного средства со стоящим на обочине грузовым автомобилем. Есть погибшие.

Следственным отделением МО МВД России "Малодербетовский" проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен прокуратурой республики на контроль.

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