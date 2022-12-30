11 января, 07:32
Прокуратура РК проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 10 января на 95 км федеральной автодороги "Волгоград-Элиста"
Смотрите наши видео на YouTube!
По предварительной информации произошло столкновение движущегося легкового транспортного средства со стоящим на обочине грузовым автомобилем. Есть погибшие.
По предварительной информации произошло столкновение движущегося легкового транспортного средства со стоящим на обочине грузовым автомобилем. Есть погибшие.
Следственным отделением МО МВД России "Малодербетовский" проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен прокуратурой республики на контроль.