«Братья-калмыки…» на сцене Национального театра республики

Калмыкия славится своими писателями и поэтами, но популяризация национального письменного творчества нуждается в дополнительном толчке. Отличную возможность вызвать интерес к калмыцким произведениям вскоре продемонстрирует Национальный театр имени Баатра Басангова.

29 марта состоится спектакль «Братья-калмыки…», который создан по мотивам романа «Мудрешкин сын» о суровых испытаниях автора. Это творение известного советского писателя и публициста Антона Мудреновича Амур-Санана. Таким образом труппа и руководство театра выразили уважение и благодарность одному из лучших сынов калмыцкого народа. На премьере побывает и наша съёмочная группа. Детали новой постановки смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия»