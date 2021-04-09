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29 апреля, 12:28
НовостиКультура

«Братья-калмыки…» на сцене Национального театра республики

«Братья-калмыки…» на сцене Национального театра республики

Калмыкия славится своими писателями и поэтами, но популяризация национального письменного творчества нуждается в дополнительном толчке. Отличную возможность вызвать интерес к калмыцким произведениям вскоре продемонстрирует Национальный театр имени Баатра Басангова. 

29 марта состоится спектакль «Братья-калмыки…», который создан по мотивам романа «Мудрешкин сын» о суровых испытаниях автора. Это творение известного советского писателя и публициста Антона Мудреновича Амур-Санана. Таким образом труппа и руководство театра выразили уважение и благодарность одному из лучших сынов калмыцкого народа. На премьере побывает и наша съёмочная группа. Детали новой постановки смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия»

 

 

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