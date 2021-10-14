Парламентарии рассмотрели бюджет республики на ближайшие три года в первом чтении

Расходы на здравоохранение и сельское хозяйство вызвали большее количество вопросов депутатов на сегодняшнем заседании комитета по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности. Именно в этих отраслях замечен дефицит средств, продиктованный постоянными изменениями на международном рынке. В первом случае наиболее болезненным стал пункт об обеспечении лекарственными препаратами льготной категории граждан. Известно, что 90% средств по этой статье уходит на заботу о больных орфанными заболеваниями.

Что касается аграрного сектора региона, то члены комитета обратили внимание на тот факт, что на реализацию программы восстановления плодородия земель вновь не заложены республиканские деньги. В наших климатических условиях это, по их мнению, могло бы существенно облегчить ситуацию в отрасли.

В целом, бюджет, по-прежнему, сохраняет свою социальную направленность. И уже известно, что 2022-2023 годы будут дефицитными. По планам Минфина, ситуация изменится лишь к 2024 году.