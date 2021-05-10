  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июня, 12:22
НовостиКультура

В Национальном музее Калмыкии откроется выставка работ Виктора Совы

В Национальном музее Калмыкии откроется выставка работ Виктора Совы

С сегодняшнего дня в Национальном музее имени Пальмова у ценителей искусства появится возможность посетить юбилейную экспозицию Заслуженного работника культуры России – Виктора Кузьмича Совы, которая посвящена его 80-летнему юбилею.

Торжественное открытие состоится в 16:00. На выставке будет представлено около 70 работ, выполненных в технике акварели и линогравюры. Среди них – яркие натюрморты, пейзажи столицы и пригородные виды.

Напомним, Виктор Сова – участник многочисленных региональных, всероссийских и международных выставок. Его картины хранятся в различных музеях России и частных коллекциях Германии, Монголии, Китая, Швейцарии и Украины

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия