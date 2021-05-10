Артисты Национального театра имени Баатра Басангова сегодня выступят на сцене столицы Беларуси

Напомним, калмыцкий творческий коллектив находится в Минске в рамках обменных гастролей. Сегодня, завтра и послезавтра маленьким белорусским зрителям представят спектакль по мотивам калмыцких сказок – «Приключение храброго Айты» в постановке режиссёра Сергея Бурлаченко. Напомним, что труппа Белорусского Государственного Академического театра юного зрителя посещала с гастролями степной регион в апреле. Они представили детскую постановку «Кот в Сапогах». Тогда же между двумя коллективами был подписан Меморандум о взаимовыгодном творческом сотрудничестве.