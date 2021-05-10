2 июня, 13:18
С началом лета вступают в силу поправки Закона «О связи»
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Теперь симкарты можно будет купить только в специальных салонах связи. А при покупке нужно будет предъявить оригинал паспорта или другое удостоверение личности.
Продажа в иных местах, будет наказываться административной ответственностью. В числе исключений – передвижные пункты обслуживания абонентов и покупка симкарт в интернете, но только с помощью Единой системы идентификации и аутентификации или Единой биометрической системы.