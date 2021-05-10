  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июня, 13:18
Новости

С началом лета вступают в силу поправки Закона «О связи»

С началом лета вступают в силу поправки Закона «О связи»

Теперь симкарты можно будет купить только в специальных салонах связи. А при покупке нужно будет предъявить оригинал паспорта или другое удостоверение личности.

Продажа в иных местах, будет наказываться административной ответственностью. В числе исключений – передвижные пункты обслуживания абонентов и покупка симкарт в интернете, но только с помощью Единой системы идентификации и аутентификации или Единой биометрической системы.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия