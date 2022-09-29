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21 декабря, 10:22
Новости

Минстрой Калмыкии подводит итоги года

Минстрой Калмыкии подводит итоги года

Так, в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" построено около 116 тысяч квадратных метров. А это 118% от планового годового значения. В сентябре федеральное профильное ведомство отметило Калмыкию в числе 30 регионов страны, которые показали самые высокие результаты по темпам ввода жилья.

А в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" приведено в норматив 130 км региональных трасс против 93 км прошлого года. Республика в числе первых в этом году разработала и утвердила программу дорожной деятельности на ближайшие 5 лет. Согласно ей, до конца 2027 года будет приведено в нормативное состояние не менее 85% республиканской опорной сети и 50% общей протяженности региональных дорог.

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