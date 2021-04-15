В Национальном музее имени Пальмова сегодня открывается традиционная выставка ко «Дню Дарителя»
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В этот день сотрудники культурного учреждения чествуют тех, кто оказывает бескорыстную помощь в комплектовании фондов.
В экспозиции представлены дары последних лет, в том числе переданные деятелями культуры, искусства, спорта, ветеранами войны и труда, руководством республики. Этот проект и дань благодарности хранителям, что вносят вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.
Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия учреждения и в канун Международного дня музеев.