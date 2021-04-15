В Национальном музее имени Пальмова сегодня открывается традиционная выставка ко «Дню Дарителя»

В этот день сотрудники культурного учреждения чествуют тех, кто оказывает бескорыстную помощь в комплектовании фондов.

В экспозиции представлены дары последних лет, в том числе переданные деятелями культуры, искусства, спорта, ветеранами войны и труда, руководством республики. Этот проект и дань благодарности хранителям, что вносят вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.

Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия учреждения и в канун Международного дня музеев.