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14 мая, 13:23
НовостиКультура

В Национальном музее имени Пальмова сегодня открывается традиционная выставка ко «Дню Дарителя»

В Национальном музее имени Пальмова сегодня открывается традиционная выставка ко «Дню Дарителя»

В этот день сотрудники культурного учреждения чествуют тех, кто оказывает бескорыстную помощь в комплектовании фондов.

 В экспозиции представлены дары последних лет, в том числе переданные деятелями культуры, искусства, спорта, ветеранами войны и труда, руководством республики. Этот проект и дань благодарности хранителям, что вносят вклад в образование и воспитание подрастающего поколения. 

 Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия учреждения и в канун Международного дня музеев. 

 

 

 

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