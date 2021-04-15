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14 мая, 12:31
НовостиCOVID-19Общество

В Городовиковском районе запустили челлендж «ВсеНаВакцинацию»

В Городовиковском районе запустили челлендж «ВсеНаВакцинацию»

Любой желающий может к ней присоединиться – для этого нужно отправить видео, на котором вы получаете прививку от коронавируса на инстаграм-аккаунт РМО. 

Напомним, на днях в степной регион поступило три вида вакцины – «Спутник V», разработанная институтом Гамалея, «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» - созданная в научно-исследовательском центре имени Чумакова. 

На сегодняшний день более тридцати четырёх тысяч граждан Калмыкии уже получили прививку. Это почти треть от плана для получения коллективного иммунитета в республике. 

 

 

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