В Городовиковском районе запустили челлендж «ВсеНаВакцинацию»

Любой желающий может к ней присоединиться – для этого нужно отправить видео, на котором вы получаете прививку от коронавируса на инстаграм-аккаунт РМО.

Напомним, на днях в степной регион поступило три вида вакцины – «Спутник V», разработанная институтом Гамалея, «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» - созданная в научно-исследовательском центре имени Чумакова.

На сегодняшний день более тридцати четырёх тысяч граждан Калмыкии уже получили прививку. Это почти треть от плана для получения коллективного иммунитета в республике.