Лилия Щеглова празднует юбилей

Сегодня одна из ярких представительниц современной поэзии Калмыкии, известный журналист, Заслуженный работник культуры, лауреат премии имени Чехова, Лилия Щеглова отмечает 80-летие.

«Вести» присоединяются ко всем поздравлениям в адрес Лии Петровой. Под этим литературным псевдонимом она творит с 1960 года, утверждая прекрасное в жизни, природе, человеческих отношениях через призму добра.

Ее героини ищут гармонию в людях, не прощают лицемерия и лжи в поступках и мыслях. Веришь в искренность и правоту каждой её строчки. И в жизни она щедро дарит миру мудрость, а для супруга – Заслуженного артиста России Александра Щеглова - уже более полувека является музой, опорой и хранительницей домашнего очага.

Продолжает театральную династию. Её мать - знаменитая Ася Нахимовская, одна из легенд калмыцкой сцены. Внук Егор Медведев – артист Тюменского драматического театра. Лилия Щеглова почти полвека отдала журналистике. Работала во многих СМИ республики. В 70-х возглавляла редакцию художественного вещания на телевидении. На днях вышла в свет ее новая книга «Твои люди, Калмыкия, – помним, гордимся!».