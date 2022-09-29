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26 декабря, 11:21
Новости

В Национальном музее имени Пальмова продолжает работу уникальная выставка с черно-белыми снимками

В Национальном музее имени Пальмова продолжает работу уникальная выставка с черно-белыми снимками

Довоенных фоторабот около двухсот. Экспозиция в таком масштабе рассказывает зрителям о том, как развивалось в Советской Калмыкии колхозное строительство, культура и искусство степного народа. Эти раритетные снимки были сделаны Сергеем Сеферовым осенью 1940 года, когда он приехал в республику в качестве фотокорреспондента по заданию московского издательства.

Хлопковые поля, табуны на выпасе, птицефермы. Все эти картины позволят каждому посетителю погрузиться в атмосферу предвоенной Калмыкии и дают возможность проследить историю советской Калмыкии в целом. Выставка посвящена сразу двум юбилейным датам: 100-летию образования СССР и 110-тилетию фотографа Сергея Сеферова. Над ее созданием работали не только сотрудники музея, но и большая команда творческих людей.

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