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26 декабря, 11:05
Новости

С АНО "Академия хоккея и фигурного катания "Джунгар" взыскана компенсация морального вреда

С АНО "Академия хоккея и фигурного катания "Джунгар" взыскана компенсация морального вреда

Прокуратура города Элисты по обращению матери несовершеннолетней провела проверку и установила, что ребенку была предоставлена услуга, не отвечающая требованиям безопасности. В результате чего девочка получила травму.

По итогам проверки в адрес руководителя было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, а мать несовершеннолетней обратилась в суд.

Суд с учетом мнения участвующего в деле прокурора частично удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика в счет компенсации морального вреда несовершеннолетней девочки 30 тыс. рублей, в счет компенсации морального вреда матери 10 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 20 тыс. рублей, судебные расходы по оплате юридических услуг представителя в размере 15 тыс. рублей, расходы по нотариальному оформлению доверенности и расходы по оплате государственной пошлины.

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