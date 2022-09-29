С АНО "Академия хоккея и фигурного катания "Джунгар" взыскана компенсация морального вреда

Прокуратура города Элисты по обращению матери несовершеннолетней провела проверку и установила, что ребенку была предоставлена услуга, не отвечающая требованиям безопасности. В результате чего девочка получила травму.



По итогам проверки в адрес руководителя было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, а мать несовершеннолетней обратилась в суд.



Суд с учетом мнения участвующего в деле прокурора частично удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика в счет компенсации морального вреда несовершеннолетней девочки 30 тыс. рублей, в счет компенсации морального вреда матери 10 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 20 тыс. рублей, судебные расходы по оплате юридических услуг представителя в размере 15 тыс. рублей, расходы по нотариальному оформлению доверенности и расходы по оплате государственной пошлины.