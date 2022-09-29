5 декабря, 11:04
В Национальном музее им. Пальмова продолжается культурно-просветительская программа "Музейный код. Я – краевед"
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В ней участвуют старшеклассники столицы. Очередной конкурс под эгидой проекта посвятили 80-летию формирования 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии.
В ней участвуют старшеклассники столицы. Очередной конкурс под эгидой проекта посвятили 80-летию формирования 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии.
Ребята создают видеоролики о бойцах этого воинского соединения. Победителей объявят 10 декабря, лучшие работы разместят на сайте музея. Впервые "Музейный код" провели в 2019 году.