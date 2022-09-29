5 декабря, 10:41
В Калмыкии продолжаются профилактические рейды по правилам пожарной безопасности
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Огнеборцы проводят разъяснительные беседы с гражданами, раздают листовки с инструкциями и проводят проверки использования отопительных систем.
Огнеборцы проводят разъяснительные беседы с гражданами, раздают листовки с инструкциями и проводят проверки использования отопительных систем.
Основное внимание они уделяют правилам эксплуатации электронагревательных приборов. Сотрудники МЧС также рассказывают, как правильно в холодное время года использовать технику, чтобы избежать пожаров и перегревов.