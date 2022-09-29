5 декабря, 11:27
Калмыцкий фильм "Заметки Манджика" на этих выходных показали в Туве
Смотрите наши видео на YouTube!
В кинофестивале также были представлены работы из Кыргызстана, Норвегии, Алтая, Бурятии, Татарстана, Мордовии и Якутии. Конкурсная программа разделена на 2 этапа - игровое полнометражное и короткометражное кино.
В кинофестивале также были представлены работы из Кыргызстана, Норвегии, Алтая, Бурятии, Татарстана, Мордовии и Якутии. Конкурсная программа разделена на 2 этапа - игровое полнометражное и короткометражное кино.
Главными идеями проведения мероприятия, как отмечают организаторы, стал шаг в укреплении мира и гармонии в обществе посредством искусства.
"Заметки Манджика" были награждены специальным дипломом на международном кинофестивале, посвященном этническому и региональному кино.