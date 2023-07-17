Территорию Малодербетовского хурула украсит Аллея матерей

Посвятят ее женщинам, на плечи которых выпала нелегкая доля депортации, которую они стойко выдержали. Как нам сообщили, деревья посадят в октябре рядом со сквером «Возрождение». Активисты общественного объединения «Цаган седкл» и районного женсовета уже провели подготовительные работы.

Выкорчевали старые пни, убрали мусор, скосили траву, разровняли территорию. Далее запланировано завезти грунт, высадить газон, благоустроить тротуары.

Фото: Администрация Малодербетовского РМО РК