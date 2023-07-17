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19 июля, 08:45
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Территорию Малодербетовского хурула украсит Аллея матерей

Территорию Малодербетовского хурула украсит Аллея матерей

Посвятят ее женщинам, на плечи которых выпала нелегкая доля депортации, которую они стойко выдержали. Как нам сообщили, деревья посадят в октябре рядом со сквером «Возрождение». Активисты общественного объединения «Цаган седкл» и районного женсовета уже провели подготовительные работы.

Выкорчевали старые пни, убрали мусор, скосили траву, разровняли территорию. Далее запланировано завезти грунт, высадить газон, благоустроить тротуары.

Фото: Администрация Малодербетовского РМО РК

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