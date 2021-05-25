В Национальной библиотеке состоялась презентация биографической книги о Николае Саранове

«Директор: хроникально-документальное повествование о Николае Саранове», эта книга посвящена памяти видного руководителя народно-хозяйственного комплекса республики, ее транспортной отрасли. На страницах издания о нем вспоминают коллеги, друзья, родственники.

Николай Саранов внес заметный вклад в развитие Калмыкии. Более 30 лет он был директором различных транспортных предприятий, восстанавливал республику после возвращения калмыков из депортации. Неоднократно избирался в городской Совет народных депутатов.

Саранов – почетный гражданин Калмыкии. Идея создания книги принадлежит его супруге и дочери Николая Болдыревича, которого не стало ровно год назад.