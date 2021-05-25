23 июня, 16:10
 37 °C
86,71
72,67
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 июня, 17:34
НовостиПамять

В Национальной библиотеке состоялась презентация биографической книги о Николае Саранове

В Национальной библиотеке состоялась презентация биографической книги о Николае Саранове

«Директор: хроникально-документальное повествование о Николае Саранове», эта книга посвящена памяти видного руководителя народно-хозяйственного комплекса республики, ее транспортной отрасли. На страницах издания о нем вспоминают коллеги, друзья, родственники.

Николай Саранов внес заметный вклад в развитие Калмыкии. Более 30 лет он был директором различных транспортных предприятий, восстанавливал республику после возвращения калмыков из депортации. Неоднократно избирался в городской Совет народных депутатов.

Саранов – почетный гражданин Калмыкии. Идея создания книги принадлежит его супруге и дочери Николая Болдыревича, которого не стало ровно год назад.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия