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23 июня, 18:00
НовостиОбразование

В Калмыцком государственном университете горячая пора приема выпускных дипломных работ

В Калмыцком государственном университете горячая пора приема выпускных дипломных работ

В Институте калмыцкой филологии и востоковедения сегодня очередная защита выпускных квалификационных работ для студентов, освоивших программу бакалавриата очной и заочной форм обучения. Всего 166 человек. В их числе и отличники, поступающие в магистратуру и аспирантуру. Высокий уровень их подготовки отметила профессор института языкознания Российской академии наук Айса Биткеева, которая возглавляет государственную аттестационную комиссию в этом году. Она сама - выпускница КалмГУ.

 Напомним,  в прошлом году защита проходила в дистанционном формате. Это тоже был полезный опыт для ребят, отмечают педагоги.

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