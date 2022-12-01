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20 февраля, 10:45
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Сегодня стартует первенства ЮФО по боксу среди девушек от 13 до 22 лет

Сегодня стартует первенства ЮФО по боксу среди девушек от 13 до 22 лет

Спортсмены пройдут регистрацию, мандатную комиссию и предварительное взвешивание. Бои пройдут с 21 по 25 февраля.

По словам организаторов, в турнире примет участие около 200 спортсменов из восьми регионов. Калмыкию представят девять воспитанниц Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Церена Балзанова. В их числе – Карина Басанова.

Отметим, недавно она стала победительницей Всероссийских соревнований, посвященных 100-летию спортивного общества "Динамо".

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