Сегодня стартует первенства ЮФО по боксу среди девушек от 13 до 22 лет

Спортсмены пройдут регистрацию, мандатную комиссию и предварительное взвешивание. Бои пройдут с 21 по 25 февраля.



По словам организаторов, в турнире примет участие около 200 спортсменов из восьми регионов. Калмыкию представят девять воспитанниц Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Церена Балзанова. В их числе – Карина Басанова.



Отметим, недавно она стала победительницей Всероссийских соревнований, посвященных 100-летию спортивного общества "Динамо".