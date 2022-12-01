В Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоялась ярмарка карьеры

Студенты учреждений среднего профессионального образования представили свои учебные заведения, подробно рассказали о специальностях. Они провели с ребятами небольшую профориентационную работу и постарались помочь им с выбором будущей профессии.



Как отметил директор республиканского центра молодежи, для школьников это мероприятие - главное научно-образовательное событие.