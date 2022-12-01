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18 мая, 09:55
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Калмыкия в лидерах по внесению административных границ в ЕГРН

Калмыкия в лидерах по внесению административных границ в ЕГРН

Калмыкию признали лидером в Южном федеральном округе по внесению административных и территориальных границ муниципалитетов в Единый государственный реестр недвижимости. «Об этом стало известно на рабочем совещании Росреестра по исполнению поручений Президента России по вопросам реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных»

Заседание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие представители территориальных органов Росреестра и власти субъекта, - сообщили в региональном управлении ведомства.

Фото: Управление Росреестра по Калмыкии

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