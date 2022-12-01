Калмыкия в лидерах по внесению административных границ в ЕГРН

Калмыкию признали лидером в Южном федеральном округе по внесению административных и территориальных границ муниципалитетов в Единый государственный реестр недвижимости. «Об этом стало известно на рабочем совещании Росреестра по исполнению поручений Президента России по вопросам реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных»



Заседание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие представители территориальных органов Росреестра и власти субъекта, - сообщили в региональном управлении ведомства.



Фото: Управление Росреестра по Калмыкии