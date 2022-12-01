Калмыкия и Карачаево-Черкесия обменялись опытом по внедрению инвестиционного стандарта

Для улучшения уровня работы с инвесторами во всех субъектах России к 2024 году планируется внедрение единого стандарта.



Для обмена опытом в данном направлении Карачаево-Черкесию посетила делегация из Калмыкии. Ее возглавил депутат Госдумы Бадма Башанкаев. Гостей встретили вице-премьер КЧР Евгений Поляков и и. о. министра экономического развития КЧР Артур Езаов.



«Учитывая то, что стандарт является инструментом по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах и призван систематизировать работу по привлечению инвесторов, необходимо детально погрузиться в совершенствование внедрения каждого из его элементов», — отметил руководитель профильного министерства северо кавказской республики.



Совместно с членами правительства Карачаево-Черкесии делегация Калмыкии посетила 2 перерабатывающих предприятия.



«Считаю, что большой пользой для наших регионов послужит и обсуждение всех аспектов оптимальных алгоритмов действий инвестора и набор документов по ключевым инфраструктурным процедурам для реализации инвестиционного проекта инвестора, а именно самого свода инвестиционных правил», — подчеркнул Артур Езаов.



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