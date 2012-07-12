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24 февраля, 11:04
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В Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоялась презентация книги «Дети Войны»

В Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоялась презентация книги «Дети Войны»

В сборник, который был издан к 75-летию Победы над фашистской Германией, вошли мемуары и воспоминания свидетелей и участников Великой Отечественной войны. До сегодняшнего дня их работы по объективным причинам не были опубликованы.

По словам научного редактора книги  - Марины Яновой, благодаря которой материал был систематизирован, структурирован и издан, сборником уже укомплектованы все библиотеки города. В ближайшем будущем будут напечатаны дополнительные 2000 экземпляров для школьных библиотек Элисты.

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