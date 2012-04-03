Комфортные условия юным дарованиям

Детская школа искусств в селе Троицкое в этом году будет реконструирована. Новый облик обретет уже имеющееся здание площадью 866 квадратных метров. Также рядом будет возведена пристройка. Там будут размещены актовый зал и другие недостающие кабинеты- музыки и хореографии.

Средства на эти цели в объеме свыше 58 миллионов рублей будут выделены в рамках Национального проекта «Культура». Сейчас объект находится в плачевном состоянии – замены требуют окна, двери, полы, система отопления. В стенах имеются трещины – в зимнее время года в здании холодно.

На сегодня в школе искусств обучается около трехсот учеников. Но желающих намного больше