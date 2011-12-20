Предприятия мукомольной и хлебопекарной промышленности Калмыкии получат господдержку

Минсельхоз России заключил соглашения с регионами, в том числе с Калмыкией, для поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности. Об этом сообщает профильное ведомство. В связи с предновогодним взлетом цен на продукты, Правительство России по поручению Президента выделило из резервного фонда средства на компенсацию затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий предприятиям хлебопекарной промышленности и производителям муки на закупку пшеницы.

Механизм предполагает компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности — на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.

В общей сложности, для поддержки мукомолов заключены соглашения с 53 регионами на сумму 2,88 млрд рублей. Для субсидирования хлебопекарных предприятий заключены соглашения с 82 субъектами, общий объем финансирования составляет 1,78 млрд рублей. Средства перечислены в регионы в полном объёме, их доведение до конечных получателей начнётся в марте.