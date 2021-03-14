В Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоялась передача книги Арлтана Басхаева

«История Калмыкии и калмыцкого народа с древнейших времён до конца XX века» - именно так называется труд, опубликованный ещё в 2012 году. Однако, в виду ограниченности тиража, он был не доступен для калмыцкого читателя. Ситуация была исправлена благодаря директору Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Туста».

При поддержке Фонда были изданы 200 экземпляров, которые переданы для пополнения фонда библиотек республики. Примечательно, что в продажу книга не поступит, все изданные экземпляры будут доступны только в библиотечных фондах Калмыкии.