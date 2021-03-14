В Калмыкии создан пожарный робот-манипулятор

Изобретение поможет сократить летальность среди огнеборцев и обеспечит целостность задействованной спецтехники при пожарах. Его создатель - студент Калмыцкого государственного университета Тимофей Велегурин. Разработка юноши признана лучшей на Международной выставке «Комплексная безопасность» и была удостоена медали МЧС России.

Самое главное – несколько роботов действуют в связке с основной пожарной установкой. Ее в очаг возгорания и обратно переносят маленькие манипуляторы, а не сами спасатели, которые только управляют. Тем самым, значительно снижается риск гибели человека.

Количество вспомогательных роботов зависит от зоны поражения огнем, ее масштаба. Кстати, стоить они будут в разы дешевле, чем основная установка пожаротушения.

Верный помощник Тимофея - Владимир Велегурин, рассказывает: идея появилась, когда сын только поступил на 1 курс направления физики в КалмГУ. Разработка заняла 3 года, но результат того стоил.

Работа велась в рамках конкурса «Умник» Фонда содействия инновациям. Проект калмыцкого студента признан лучшим на Международной выставке «Комплексная безопасность». Также Тимофей был удостоен медали МЧС России за пропаганду спасательного дела. В управлении регионального ведомства верят, что роботы-манипуляторы станут незаменимыми помощниками.

Всего несколько дней назад Тимофей вернулся из Краснодара, где проходил форум технического творчества «От винта!», где его труд высоко оценил министр торговли и промышленности России Денис Мантуров. Он отметил, что для продвижения идеи нужно оказывать посильную помощь. Этим сейчас занимается калмыцкий ВУЗ.

Юный изобретатель нацелен на участие в программе «Старт» от Фонда содействия инновациям. Главный приз – 2 миллиона рублей. Эти средства пойдут на создание лабораторно-промышленного образца и выпуск робота-манипулятора, пока в мелкосерийном производстве.