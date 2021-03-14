Бату Хасиков поздравил геологов республики с профессиональным праздником

"В этом году День геолога отмечается в 55-й раз. Трудно переоценить значимость вашей профессии и для России, и для всего мира. Благодаря вам были открыты залежи редких металлов и подземных вод, разведаны сотни месторождений и перспективных участков. Именно работа геологов позволила нашей стране стать одним из лидеров в сфере добычи полезных ископаемых, нефти и газа – главными отраслями экономики России.

Сегодня вы реализуете не менее масштабные проекты, внедряете инновационные технологии, активно применяете цифровые. Все это гарантирует отрасли дальнейшее процветание, а регионам – социально-экономическое развитие.

Ваш труд имеет особое значение и для Калмыкии. Вместе мы ведем работу по развитию топливно-энергетического комплекса и решению проблемы водоснабжения. Благодаря поддержке, оказанной Федеральным агентством по недропользованию, Всероссийским научно-исследовательским геологическим нефтяным институтом проводятся комплексные геолого-геофизические работы по поиску нефти и газа.

Богатство нашей страны не только в недрах, но в людях, которые вносят значимый вклад в открытие и исследование месторождений полезных ископаемых. Сегодня важно вспомнить и поколение ветеранов отрасли, создавших мощную минерально-сырьевую базу – основу для успешного развития России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов на благо нашей страны! " - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова