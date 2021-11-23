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22 декабря, 11:28
НовостиСпорт

В Москве состоялось чествование участников Первенства мира по грэпплингу

В Москве состоялось чествование участников Первенства мира по грэпплингу

Калмыкию представляли Тимур Мурчуев, София Джамбинова, Баина Шарапова, Баатр Дошкатаев, Эсен Есенов и Аяна Мухленова. Ребята завоевали три золота и одно серебро.

Параллельно на этой же площадке проходил Чемпионат мира по грэпплингу и грэпплингу ги.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. Среди ветеранов лучшим стал Баатр Дошкатаев. Также в копилке калмыцких атлетов две победы, второе и третье места.

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