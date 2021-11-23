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22 декабря, 11:03
НовостиГород

Элиста готовится к встрече Нового года

Элиста готовится к встрече Нового года

На площади Победы, на территории «Пагоды Семи Дней» и в парке 7 микрорайона установлены 14-метровые хвойные красавицы, украшенные сотнями игрушек. Вокруг - яркие подсвеченные арт-объекты, в том числе фигуры сказочных персонажей. В новогодней тематике оформлены и пассажирские автобусы.

 Готовность степной столицы к главному празднику контролирует администрация города. По итогам проверки комиссии, озвучено, что план выполнен на 90 процентов.

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