Элиста готовится к встрече Нового года

На площади Победы, на территории «Пагоды Семи Дней» и в парке 7 микрорайона установлены 14-метровые хвойные красавицы, украшенные сотнями игрушек. Вокруг - яркие подсвеченные арт-объекты, в том числе фигуры сказочных персонажей. В новогодней тематике оформлены и пассажирские автобусы.

Готовность степной столицы к главному празднику контролирует администрация города. По итогам проверки комиссии, озвучено, что план выполнен на 90 процентов.