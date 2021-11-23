22 декабря, 09:26
 -4 °C
83,32
73,82
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 декабря, 11:36
НовостиМолодёжная политика

«Диалог на равных» с Лиджи Дорджиевым

«Диалог на равных» с Лиджи Дорджиевым

Сегодня учащиеся Калмыкии вновь соберутся на заседание дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» в онлайн-формате на официальной странице Республиканского центра молодежи с победителем российской версии «Игра в кальмара», начинающим музыкантом, блоггером, стилистом, профессиональным танцором стиля «Хип-хоп» Лиджи Дорджиевым.

Напомним, «Диалог на равных» – проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает регулярные встречи-дискуссии по следующим направлениям: «Молодежь: глобализация, вызовы времени», «Карьера и социальный лифт», «Предпринимательство», «Лидерство», «Softskills» и другие.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия