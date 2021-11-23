«Диалог на равных» с Лиджи Дорджиевым

Сегодня учащиеся Калмыкии вновь соберутся на заседание дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» в онлайн-формате на официальной странице Республиканского центра молодежи с победителем российской версии «Игра в кальмара», начинающим музыкантом, блоггером, стилистом, профессиональным танцором стиля «Хип-хоп» Лиджи Дорджиевым.

Напомним, «Диалог на равных» – проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает регулярные встречи-дискуссии по следующим направлениям: «Молодежь: глобализация, вызовы времени», «Карьера и социальный лифт», «Предпринимательство», «Лидерство», «Softskills» и другие.