В Москве состоялась презентация книги «Академик Эрдниев. Сын Великой степи»

Это биография выдающегося ученого, первого академика Калмыкии, математика, совершивший настоящий переворот в системе Советского образования. Об этом говорили те, кто учился и работал по методике УДЕ. А приглашенные узнали, какое наследие оставил Пюрвя Мучкаевич. Мероприятие было приурочено к 100-летию со Дня его рождения.

Собравшиеся рассказывали, каким они запомнили академика Эрдниева. Пюрвя Мучкаевич на работу всегда добирался пешком, начал свое выступление Арслан Эрдниев. Проходя мимо Дома Правительства, он каждый раз заходил к министру образования, чтобы дать очередной наказ об издании учебника по УДЕ. Это продолжалось до тех пор, пока ученый сам не выиграл грант и на его средства выпустил пособие. Затем требовал этого от внука, который работает сейчас в профильном ведомстве.

Детская память запечатлела поездку с дедом в Москву. Арслан думал, что предстоит экскурсия, побывает на долгожданной Красной площади. А вместо этого, два дня не выходили из почтового отделения, рассылая по всей стране учебники по УДЕ. Сегодня по этой методике обучаются школьники в России, Японии и Южной Корее. Последователей уникальной технологии академика Эрдниева можно встретить по всему миру.

На презентации книги присутствовали и преподаватели КалмГУ, где работал Пюрвя Мучкаевич. Там открыт центр УДЕ и музей академика Эрдниева. Вспоминают, что студенты на занятия без цветного мела не приходили. Так лучше воспринимается технология укрупнения дидактических единиц. Следуя за мечтой и упорно работая, профессор КалмГУ не просто пронес через всю жизнь любовь к математике, но бросил вызов существовавшей системе образования и перевернул ход ее развития. А правнучка Саглара Цеджина рассказывает, что система УДЕ помогла ей подтянуть знания по математике.

На пятерки, надеется внучка Елена Вашаломидзе, будет учиться и ее сын. Программа по математике Эрдниева развивает культуру мышления. Особенно, в век информации, когда поток знаний увеличивается.

Пюрвя Мучкаевич прошел путь от учителя сельской школы до члена Российской академии образования. В новой книге собрана вся информация о жизни и работе ученого, рассказ о методике УДЕ и ее влиянии на российскую систему обучения.