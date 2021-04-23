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24 мая, 17:32
НовостиМолодёжная политика

Сегодня ряды юнармейцев Калмыкии пополнили ещё 10 ребят

Сегодня ряды юнармейцев Калмыкии пополнили ещё 10 ребят

Сразу после показательных выступлений старших товарищей, новобранцы приняли присягу на глазах у своих сокурсников – учащихся на факультете специального профессионального образования КалмГУ, руководства опорного регионального ВУЗа, представителей военного комиссариата. Все они собрались на открытие учебных сборов по основам военной службы.

Сегодня стартует пятидневный курс для полутора сотен первокурсников СПО. Он включает в себя комплекс по основам тактической, огневой, строевой, спортивной, военно-медицинской подготовки и химической, радиационной и биологической защиты. Здесь же юноши познакомятся с Уставом вооружённых сил России. Но главная цель - патриотическое воспитание.

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