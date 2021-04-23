7 ДТП зарегистрированы за минувшую неделю в Калмыкии

7 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня сообщили в ГИБДД.

Так, 67-летний элистинец, управляя машиной ГАЗ-3221, двигался по улице Рокчинского и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Ребенок госпитализирован в больницу с травмами.

Еще одно ДТП закончилось наездом на бордюрный камень, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. За рулем легкового автомобиля, который двигался по улице Хрущева, оказалась 34-летняя элистинка. Она была доставлена в медучреждение.