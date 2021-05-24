Несанкционированные мусорные свалки – под еженедельным мониторингом сотрудников Управления Зелёного Хозяйства

В ходе очередного выезда, на территории балки в западной части пригорода столицы был обнаружена масса строительных отходов. Там же нашли и нарушителя. Составлен протокол об административном правонарушении и предписание, обязывающее устранить свалку.

Напомним штраф за складирование отходов вне полигона для физических лиц – от пятисот рублей до полутора тысяч. Для должностных от тысячи до трёх тысяч. Для юридических до 7 тысяч рублей.