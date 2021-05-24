22 июня, 13:02
 38 °C
87,07
73,17
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 июня, 14:21
Новости

Несанкционированные мусорные свалки – под еженедельным мониторингом сотрудников Управления Зелёного Хозяйства

Несанкционированные мусорные свалки – под еженедельным мониторингом сотрудников Управления Зелёного Хозяйства

В ходе очередного выезда, на территории балки в западной части пригорода столицы был обнаружена масса строительных отходов. Там же нашли и нарушителя. Составлен протокол об административном правонарушении и предписание, обязывающее устранить свалку.

Напомним штраф за складирование отходов вне полигона для физических лиц – от пятисот рублей до полутора тысяч. Для должностных от тысячи до трёх тысяч. Для юридических до 7 тысяч рублей.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия