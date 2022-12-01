В Москве для уроженцев Калмыкии проведут интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?" о культуре и природе степного региона

Ее организатор – фонд "Сәәхн келн" совместно с постпредством республики при Президенте России. В ней будут три раунда: музыкальный, основной – это три тура по десять вопросов – и викторина. Состязаться могут команды до пяти человек.



Победители в каждом из раундов получат памятные призы. Интеллектуальное состязание пройдет 25 марта.