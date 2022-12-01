15 марта, 16:02
В Москве для уроженцев Калмыкии проведут интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?" о культуре и природе степного региона
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Ее организатор – фонд "Сәәхн келн" совместно с постпредством республики при Президенте России. В ней будут три раунда: музыкальный, основной – это три тура по десять вопросов – и викторина. Состязаться могут команды до пяти человек.
Ее организатор – фонд "Сәәхн келн" совместно с постпредством республики при Президенте России. В ней будут три раунда: музыкальный, основной – это три тура по десять вопросов – и викторина. Состязаться могут команды до пяти человек.
Победители в каждом из раундов получат памятные призы. Интеллектуальное состязание пройдет 25 марта.