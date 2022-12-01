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15 марта, 15:53
Новости

А в апреле стартует круиз "Москва – Ростов-на-Дону – Элиста"

Туристический железнодорожный маршрут "Цветущая степь" проложили через донской регион. Путешествие продлится четыре дня и три ночи. В Ростове туристов ждет экскурсия по столице, знакомство с богатой и сытной местной кухней, а также прогулка на теплоходе. Любителям гастрономических изысков предложат поездку на винодельню в Азов или гастроэтнотур в Новочеркасск. Завершится путешествие в Калмыкии на Фестивале тюльпанов.

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