А в апреле стартует круиз "Москва – Ростов-на-Дону – Элиста"

Туристический железнодорожный маршрут "Цветущая степь" проложили через донской регион. Путешествие продлится четыре дня и три ночи. В Ростове туристов ждет экскурсия по столице, знакомство с богатой и сытной местной кухней, а также прогулка на теплоходе. Любителям гастрономических изысков предложат поездку на винодельню в Азов или гастроэтнотур в Новочеркасск. Завершится путешествие в Калмыкии на Фестивале тюльпанов.