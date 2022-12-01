В эти минуты проходит заседание Правительства Республики Калмыкия в расширенном составе

В его повестке 3 вопроса: "Об основных направлениях реализации Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года", "О мерах по реализации в Калмыкии Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ" и "О мерах по обеспечению своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов в 2023 году".

В заседании принимает участие Глава региона Бату Хасиков.