В молельном зале Центрального Хурула Калмыкии продолжается реставрация настенных рисунков

Художники-танкописцы Дорджи Вангчук и Татьяна Музраева сейчас работают у стены, в алтарной части, где изображен Будда и 16 великих Архатов. «Прошло почти два десятка лет как нанесены были эти изображения. За давностью лет сейчас приходится местами реставрировать, сохраняя древний стиль буддийской живописи», - говорят мастера.

"Работа предстоит кропотливая. Сейчас пока загрунтовали те места, которые требуют обновления, далее подбор тона краски… Все работы проводятся согласно всем буддийским канонам."- сообщила пресс-служба Хурула.

Видео: Калмыцкий Хурул