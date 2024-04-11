Призывники Калмыкии пополняют ряды Российской армии

Сегодня в рамках весеннего призыва первые 25 новобранцев отправились для прохождения срочной военной службы в Астраханскую область. Слова поздравления и пожелания призывникам адресовали официальные лица, а также ветераны боевых действий, представители родительского комитета военкомата и священнослужители. «Теперь им предстоит с честью исполнить свой патриотический долг», - отметил заместитель военного комиссара республики Сергей Минджиев.

При этом срочники не будут привлекаться к участию в спецоперации. Их не направят служить в пункты дислокации подразделений в новых регионах России. Они пока привыкают к военной форме и жизни в строю, чтобы достойно пройти армейскую школу, которая каждому из них, несомненно, пригодится в жизни.