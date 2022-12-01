Национальный музей республики имени Пальмова принимает участие во Всероссийском проекте "Музейные маршруты России"

Он проходит с 14 по 16 мая в городе Астрахань. Цель проекта – популяризировать музеи и привлечь в объекты культуры как можно больше посетителей, в том числе туристов. В его рамках начала свою работу Ассоциация исторических и военно-исторических музеев, которую поддержало более 150 организаций, в том числе и Национальный имени Пальмова. Директор учреждения Ирина Мучаева приняла участие в проектно-аналитической сессии, где обсуждалось взаимодействие в сфере продвижения результатов музейной работы в историко-патриотической сфере.