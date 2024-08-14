В многоквартирных домах Элисты появится более широкий выбор интернет-операторов

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин. По новым правилам поставщики интернета получили свободный доступ в дома. Раньше управляющие компании могли им отказывать — это ограничивало жильцам выбор провайдеров.

Появились общие для всех операторов технические требования к монтажу сетей-теперь они должны предоставлять проекты всех работ. Также на провайдера возложена обязанность возместить расходы на ремонт, если при установке оборудования повреждено общедомовое имущество.