16 августа, 11:10
 26 °C
98,32
88,8
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 августа, 08:09
НовостиСобытие

В многоквартирных домах Элисты появится более широкий выбор интернет-операторов

В многоквартирных домах Элисты появится более широкий выбор интернет-операторов

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин. По новым правилам поставщики интернета получили свободный доступ в дома. Раньше управляющие компании могли им отказывать — это ограничивало жильцам выбор провайдеров.

Появились общие для всех операторов технические требования к монтажу сетей-теперь они должны предоставлять проекты всех работ. Также на провайдера возложена обязанность возместить расходы на ремонт, если при установке оборудования повреждено общедомовое имущество.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия