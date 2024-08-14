Сегодня с космодрома Байконур на международную космическую станцию отправили 900 тысяч детских желаний

Юные посетители выставки «Россия» оставили их во время акции «Капсула мечт». Свидетелями пуска ракеты с заветными детскими желаниями стали молодые люди из всех 89 регионов России, победившие в проекте «Космическая экспедиция Первых». Среди них и школьница из Калмыкии Мария Лещенко.

Она является победительницей проекта, организованного совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». Каждое желание было оцифровано, визуализировано искусственным интеллектом и учтено в специальной системе.

Фото: Движение первых | Калмыкия