22 октября, 12:55
 9 °C
59,84
61,2
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 октября, 15:43
Новости

Мошенники обманным путём выудили 600 тысяч рублей у двух пенсионеров из Элисты

Мошенники обманным путём выудили 600 тысяч рублей у двух пенсионеров из Элисты

Пенсионерке на стационарный телефон позвонила женщина, представившись дочерью и рассказала о ДТП. Так, по словам мнимой дочери, она перешла дорогу в неположенном месте, и ее сбила машина. Водитель попал в реанимацию и ему необходимо оплатить лечение. Далее пенсионерке позвонил уже мужчина, представившийся следователем по этому уголовному делу. Он сообщил, что родители попавшего в больницу водителя готовы пойти на примирение за денежные средства. Якобы они необходимы для оплаты лечения, а за деньгами заедет водитель.

Элистинка передала 250 тыс. рублей лжеводителю. Через некоторое время женщина узнала, что дочь в ДТП не попадала, а звонили и приходили к ней мошенники.

По аналогичной схеме другой элистинский пенсионер передал мошенникам 350 тысяч рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Фото: https://t.me/mvdkalmykia

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия