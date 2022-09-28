Мошенники обманным путём выудили 600 тысяч рублей у двух пенсионеров из Элисты

Пенсионерке на стационарный телефон позвонила женщина, представившись дочерью и рассказала о ДТП. Так, по словам мнимой дочери, она перешла дорогу в неположенном месте, и ее сбила машина. Водитель попал в реанимацию и ему необходимо оплатить лечение. Далее пенсионерке позвонил уже мужчина, представившийся следователем по этому уголовному делу. Он сообщил, что родители попавшего в больницу водителя готовы пойти на примирение за денежные средства. Якобы они необходимы для оплаты лечения, а за деньгами заедет водитель.



Элистинка передала 250 тыс. рублей лжеводителю. Через некоторое время женщина узнала, что дочь в ДТП не попадала, а звонили и приходили к ней мошенники.



По аналогичной схеме другой элистинский пенсионер передал мошенникам 350 тысяч рублей.



По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.



Фото: https://t.me/mvdkalmykia